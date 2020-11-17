الأوقاف: سلامة عبد الرازق وكيلا لأوقاف الجيزة مع استمراره وكيلا لمديرية المنيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء ، القرار الوزاري بتجديد تعيين كل من الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيلًا لمديرية أوقاف الجيزة مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنيا.









وأضاف بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الوزير، اعتمد أيضا قرار تعيين سمر إبراهيم محمود مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمة المواطنين ، كما اعتمد تكليف أحمد السيد عثمان الجندي مساعدًا لمدير عام التدريب للشئون الإدارية .









واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مبلغ 100 الف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء وفي إطار خدمة القرآن الكريم وحفظته .







