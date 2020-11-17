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مفيد فوزي يتحدث عن سبب عشقه لـ اللغة العربية.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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ندى رأفت

كشف المحاور الكبير مفيد فوزي ، عن سبب عشقة للمهنة وإجادته لـ اللغة العربية، موضحا أن الدكتور عبد الحميد يونس أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب هو السبب لعشقه  اللغة ، قائلًا : "عشقت اللغة العربية من الدكتور عبد الحميد يونس ".


وقال " مفيد فوزي " خلال لقائه مع الإعلامي " أيمن عدلي " في برنامج " كنوز مصر" ، إن عدم تشبثه بلغات ليس لها دخيل، هي الخاصية التي تُميزه عن بقية من يظهرون على الشاشة.


وأشار المحاور الكبير إلى أنه أرسل 4 خطابات متتالية مع جمال عبد العزيز ، سكرتير الرئيس الأسبق حسني مُبارك ، وقال له " الناس بتغلي في الشارع ، وأنا أسمع الناس جيدًا ، ولأني خدمت معك ، أريد أن نجلس ونتحاور كما كنت ونسًا للبيت المصري " ، وبالفعل استجاب الرئيس الأسبق مبارك  وجلس معه .


وتابع " فوزي " ، أنه كان حريصًا على المعلومات التي كان يحتاجها ويلقيها أمام المشاهدين ، معقبًا : " بدليل إني سألته عن أهله ، ولكن قالي ديه أشياء خاصة " ، ولكن رد وقتها قائلًا : " أنه من حق الناس يعرفوا ينابيع الحاكم ويتعرفون على أسرته " ، فقال له مبارك أنها مسائل خاصة ، معقبًا له " اسكت ".

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