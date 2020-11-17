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فن

حنان مطاوع تعلق على تكريمها من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:22 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة  حنان مطاوع بحصولها على درع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

ونشرت حنان مطاوع مجموعة من الصور لها من تكريمها بالمهرجان وعلقت قائلة "استلام درع المهرجان الشبابى كان شرف كبير جدًا المسرح هيفضل و هيكون دايمًا لية مكانة خاصة فى قلبى".


وشاركت الفنانة حنان مطاوع مؤخرا  في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .



يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل
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