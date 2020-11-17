Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: تكليف من الرئيس بـ الاستثمار في البشر ضمن موازنة الدولة خلال 4 سنوات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:32 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
محمد يحيي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ إن موازنة العام المالي 2022/2021 المقبل، تستهدف مراعاة الاسثتثمار في البشر بصورة أساسية و تحسين جودة حياة المواطنين خلال الـ4 سنوات المقبلة ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ذكر " معيط" عبر منشور إعداد الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة إن برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي والتي تم بنجاح وركزت علي تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تنفيذ سياسيات مالية ونقدية واقتصادية جنبا الي جنب مع بعض الاجراءات الحمائية للطبقات الأكثر فقرا .

اقرأ أيضا:
وأوضح " معيط" أنه وفقا لتلك الاجراءات فإنه الحكومة تركز بصورة كبيرة علي الاستثمار في البشر خلال العام المالي القادم عبر اقرار موازنة 2022/2021للتنمية البشرية وهو ما سيكون ركيزة تلك السياسات علي مدار 4 سنوات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واشار الي ان موازنة لعام المقبل تتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خصوصا وان هناك اهتماما حكوميا خلال الـ4 سنوات المقبلة بتحسين جودة قطاعات الصحة والتعليم و البنية التحتية، اذ سيتم التركيز علي الاصلاحات الهيئكلية والتي من شأنها تضمن استمرار استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل للموارد و يدعم الاقتصاد بصورة قوية ومتنوعة بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو و تذليل العقبات التي قد تواجهه لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي


 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هذه إجراءات الحكومة لتوعية المواطنين بالموازنة.. اِعرف التفاصيل

السيسي يوجه بالاستمرار في متابعة ودراسة التداعيات الاقتصادية لـ فيروس كورونا

المالية: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة لتحسين معيشة المواطنين

ترشيد الإنفاق.. المالية: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة لتحسين معيشة المواطنين

خطة وموازنة النواب: الحلم المصري بتطبيق موازنة «البرامج والأداء» يتحقق

الوزراء يستعرض آليات دمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة

ترشيحاتنا

ليس النني فقط.. إصابة أحد أطقم طائرة منتخب مصر في توجو بكورونا

الحضري يشارك في مران سيراميكا كليوباترا الصباحي

نجل شهيد حريق مترو مسرة: هكمل مشوار أبويا فى التضحيات .. شاهد

مفاجأة| الأهلي رفض أمير عادل.. فتعاقد معه الزمالك

يصور كليبات خادشة ويبثها على يوتيوب| ضبط مالك استوديو غير مرخص بحدائق القبة

مساعد وزير الداخلية للسجون: منح السجناء ميزة الخروج 48 ساعة دون حراسة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصور مختلفة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام

في اليوم العالمي للطلاب.. أكلات غير متوقعة تساعد على التركيز

ماكياج ناعم .. غادة عبد الرازق فى إطلالة أنيقة.. شاهد