وزير المالية: تكليف من الرئيس بـ الاستثمار في البشر ضمن موازنة الدولة خلال 4 سنوات





ذكر " معيط" عبر منشور إعداد الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة إن برنامج الاصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولي والتي تم بنجاح وركزت علي تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تنفيذ سياسيات مالية ونقدية واقتصادية جنبا الي جنب مع بعض الاجراءات الحمائية للطبقات الأكثر فقرا .





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وأوضح " معيط" أنه وفقا لتلك الاجراءات فإنه الحكومة تركز بصورة كبيرة علي الاستثمار في البشر خلال العام المالي القادم عبر اقرار موازنة 2022/2021للتنمية البشرية وهو ما سيكون ركيزة تلك السياسات علي مدار 4 سنوات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





واشار الي ان موازنة لعام المقبل تتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خصوصا وان هناك اهتماما حكوميا خلال الـ4 سنوات المقبلة بتحسين جودة قطاعات الصحة والتعليم و البنية التحتية، اذ سيتم التركيز علي الاصلاحات الهيئكلية والتي من شأنها تضمن استمرار استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وبما يكن المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل للموارد و يدعم الاقتصاد بصورة قوية ومتنوعة بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو و تذليل العقبات التي قد تواجهه لاستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي