لمعاقبة مستخدمي الهاتف أثناء القيادة.. شاهد ما قامت به هولندا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تفعيل الشرطة الهولندية منظومة كاملة من الكاميرات الذكية التي وضعت في جميع أنحاء البلاد، من شأنها أن توثق مخالفات سائقي السيارات لناحية التحدث عبر الهاتف خلال القيادة.





وتراقب الكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتي تم اختبارها على امتداد أشهر، حركة يديْ السائق وأيضًا رقم لوحة القيادة. وإذا حددت جهازًا إلكترونيًا في يدي السائق، ترسل صورةً بطريقة مباشرة إلى الشرطة، حيث يدقق فيها أحد العناصر.



