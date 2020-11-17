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توك شو

لمعاقبة مستخدمي الهاتف أثناء القيادة.. شاهد ما قامت به هولندا.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:31 م
القيادة بالهاتف المحمول
القيادة بالهاتف المحمول
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تفعيل الشرطة الهولندية منظومة كاملة من الكاميرات الذكية التي وضعت في جميع أنحاء البلاد، من شأنها أن توثق مخالفات سائقي السيارات لناحية التحدث عبر الهاتف خلال القيادة.

وتراقب الكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والتي تم اختبارها على امتداد أشهر، حركة يديْ السائق وأيضًا رقم لوحة القيادة. وإذا حددت جهازًا إلكترونيًا في يدي السائق، ترسل صورةً بطريقة مباشرة إلى الشرطة، حيث يدقق فيها أحد العناصر.

وإذا تبين أن السائق خالف القانون فعلًا، يدفع غرامة قدرها 240 يورو وهولندا هي الدولة الأوروبية الأولى التي تستعين بالكاميرات الذكية بعدما لجأت إليها أستراليا. وبإمكان تلك المعدات العمل في الليل والنهار وفي كل الظروف الجوية.

في هولندا، أثبتت الكاميرات فعاليتها خلال فترة الاختبار، إذ سجلت 400 مخالفة في يوم واحد.
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