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رياضة

إصابة إسماعيل أحمد لاعب سلة الاتحاد السكندري بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:31 م
إسماعيل أحمد
إسماعيل أحمد
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حسام الحارتي
أعلن إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري إصابته بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة التي أجراها عقب ظهور بعض الأعراض عليه .

وأوضح إسماعيل أحمد أنه قام بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة التي أكدت إصابته بفيروس كورونا .

وأضاف إسماعيل أحمد أنه قام بعزل نفسه عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا ،مشيرا إلي إبتعاده عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية لحصول الفريق على راحة سلبية .

وتعاقد  مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب مُعتز حسنى 25 عاما، وأحد أبناء زعيم الثغر خلال مراحل الناشئين المختلفة، قبل أن ينتقل للدراسة والاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي.

 وعاد اللاعب من جديد  لينضم لسلة زعيم الثغر وكتيبة نجوم الفريق أبطال مصر والعرب ويُجيد " مُعتز " اللعب في مركز لاعب الارتكاز.

 وعقب إشادة الكابتن أحمد مرعى المدير الفنى والكابتن عمرو السبخى المدرب العام  باللاعب و إمكاناته الفنية توصل الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق و الأستاذ أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغة اتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم.

ويأتى التعاقد مع العملاق  مُعتز حسنى " 208 سم "  في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى و البطولات  الإفريقية والعربية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم .


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سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع العملاق مُعتز حسنى

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