لأول مرة.. الجزائر تتخطى حاجز الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.





وذكرت الوزارة أنها سجلت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذه أول مرة تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز الألف منذ تفشي الجائحة في البلاد.





وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 69591 إصابة مؤكدة.





وسجلت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18 حالة وفاة جديدة، لتصل إجمالي الوفيات إلى 2186 حالة.





ويدخل توسيع الحجر إلى 32 ولاية وغلق بعض المرافق والنشاطات، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ، حيث سيتم إلزام بعض المحلات بالغلق عند حدود الساعة الثالثة بالتزامن مع ارتفاعات الإصابات اليومية بكورونا.