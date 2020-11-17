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رياضة

سموحة يواجه أبو قير للأسمدة غدا .. ويلتقي مع الإنتاج الحربي في آخر لقاء ودي الجمعة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:39 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي تدريباته اليومية على فترتين بملعب النادي بالإسكندرية ضمن خطة الاستعداد للموسم الجديد.


جاء ذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والفنية للاعبين خصوصا عقب إبرام بعض الصفقات الجديدة من أجل المنافسة علي كافة البطولات بداية من الموسم المقبل .


وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة مع الرجاء بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء أمس " الاثنين "، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.


ويخوض الفريق مبارة ودية أخري  غدا أمام أبو قير للأسمدة على ملعب الفريق في الإسكندرية في تمام الرابعة عصرا .


واتفق أحمد سامي مع الجهاز الإداري على إقامة مباراة ودية أخري يوم الجمعة المقبل أمام الإنتاج الحربي ليحصل الفريق عقب انتهاء المباراة على راحة سلبية لمدة 48 ساعة من أجل العودة لاستئناف التدريبات استعدادا للموسم الجديد .


ويأمل سامي في تصحيح مسار اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل المنافسة على كافة البطولات خصوصا عقب إبرام بعض الصفقات التي كان يأمل في تواجدها.


وعقد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، جلسة مع لاعبيه شرح خلالها تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى جهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات، مشددًا فى الوقت ذاته على استبعاد أى لاعب يثبت تراخيه فى المران.
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