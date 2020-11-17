بشير عبد الفتاح: سياسات أردوغان الخاطئة وراء تراجع الاقتصاد التركي ..فيديو

قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تركيا في الفترة من 2003 وحتى 2011 شهدت انطلاقة اقتصادية حقيقة واستفاد أردوغان من إنجازات حققها سابقوه .





وأضاف عبد الفتاح خلال لقائه في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أن مجرد انطلاق ما كان يعرف بالربيع العربي إعلاميا بدأت خسائر تركيا بسبب سياسات اردوغان الخاطئة ومن ثم بدأ الاقتصاد التركي يتراجع مؤكدا أن النهضة التركية كانت تعتمد علي الاستثمارات الأجنبية.





وأوضح عبد الفتاح ، أن 70% من أسس النهضة الاقتصادية التركية ارتكنت على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا من أجل الاستثمار وسياسات أردوغان الخاطئة أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية وتوقف الاستثمارات الخارجية . أسسالأجنبيةوسياساتأردوغانأدت





وتابع : أن الاحتياطي النقدي التركي بدأ في التآكل وبالتالي تضخمت ديون تركيا الخارجية والداخلية وتزايد البطالة وزيادة التضخم وهذا ما جعل الاقتصاد التركي يصل الي مرحلة مزرية للغاية .



