Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بشير عبد الفتاح: سياسات أردوغان الخاطئة وراء تراجع الاقتصاد التركي ..فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:43 م
بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تركيا في الفترة من 2003 وحتى 2011 شهدت انطلاقة اقتصادية حقيقة واستفاد أردوغان من إنجازات حققها سابقوه .

وأضاف عبد الفتاح خلال لقائه في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي، أن مجرد انطلاق ما كان يعرف بالربيع العربي إعلاميا بدأت خسائر تركيا بسبب سياسات اردوغان الخاطئة ومن ثم بدأ الاقتصاد التركي يتراجع مؤكدا أن النهضة التركية كانت تعتمد علي الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح عبد الفتاح، أن 70% من أسس النهضة الاقتصادية التركية ارتكنت على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا من أجل الاستثمار وسياسات أردوغان الخاطئة أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية وتوقف الاستثمارات الخارجية .

وتابع : أن الاحتياطي النقدي التركي بدأ في التآكل وبالتالي تضخمت ديون تركيا الخارجية والداخلية وتزايد البطالة وزيادة التضخم وهذا ما جعل الاقتصاد التركي يصل الي مرحلة مزرية للغاية .

واستكمل : أن هناك عقوبات أوروبية مفروضة على تركيا منذ يوليو قبل الماضي والجميع الآن ينتظر اجتماع القمة الاوروبية المقبل التي سيفرض فيه عقوبات جديدة علي تركيا .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فايننشال تايمز: الليرة تنهار بسبب سياسة الرئيس التركي

ترشيحاتنا

عندهم نقص.. تعليق جريء من رغدة عن غرور الفنانين الشباب

بالوتيلي يتلقى عرضين من الأهلي والزمالك.. واللاعب يحسم مصيره

فيديو جراف.. تفاصيل حبس سما المصري سنة وتغريمها 100 ألف جنيه

الحكومة تنجح في تحصيل 126 مليار جنيه إيرادات خلال شهرين

نمر مصنوع .. صيني يثير ذعر المارة في منطقة سكنية.. فيديو وصور

بثنائية أفشة ومحمد شريف .. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متقدما على توجو ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

نشرة المرأة والصحة .. مخاطر الولادة المبكرة.. أناقة زوجة ماجد المصري بعد الإصابة بكورونا

عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن