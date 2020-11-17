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أخبار البلد

جامعة بني سويف تعفى أبناء شهداء الفريق الطبي من المصروفات.. وتقدم 26 منحة في البرامج الخاصة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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محمد غالى
قررت جامعة بنى سويف  إعفاء أبناء شهداء الفريق الطبى كله من المصروفات الجامعية.


 وأصدر مجلس  جامعة بنى سويف قرارًا  بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الفريق الطبى كله ( أطباء وصيادلة وأسنان وتمريض ومعاونين)  من المصروفات الجامعية وأيضًا تقديم منح مجانية لهم فى البرامج الخاصة.


وأكد رئيس الجامعة د. منصور حسن أنه  تم أمس  اعتماد 26 منحة لأبناء الشهداء فى البرامج الخاصة بجامعة بنى سويف.


وجاء قرار مجلس جامعة بنى سويف  كالآتى :


إعفاء أبناء الشهداء من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأطباء والتمريض و( أعضاء الفريق الطبى المعاون ) من شهداء كورونا من المصروفات الدراسية  وهو القرار الذى اصدرته الجامعة منذ ٢١ اغسطس الماضى .


ومن جانبها ثمنت نقابة الأطباء ما قدمته جامعة بنى سويف لأبناء شهداء الفريق الطبى كله  وتقدمت بالشكر للأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأثنت على الخدمات والدور المجتمعى المتميز الذى تقدمه الجامعة للأطباء وأسرهم.
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