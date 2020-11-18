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برلمان

برلمانية: لا مجال لإغلاق المؤسسات بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو البرلمان، على إغلاق الحضانات، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "الحكومة فعلت ما بوسعها لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، ولا يوجد مجال لإغلاق المؤسسات، ويجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد صرحت بأنها ضد الغلق التام للحضانات بسبب فيروس كورونا، إلا أنه في حال ساءت الأوضاع بشكل كبير وارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس بين أطفال الحضانات سيتم اتخاذ اللازم. 

وأشارت إلى أن الحضانات قد تكون معرضة بشكل كبير للإصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف مناعة الأطفال، وعدم درايتهم الكاملة بالإجراءات الاحترازية، ولذلك يقع على المسئولين إرشادهم وتوجيههم للإجراءات السليمة.

ولفتت إلى أنه تم تقليل نسبة استيعاب الأطفال في الحضانات بسبب فيروس كورونا.
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