برلماني: مبادرة «ادرس في مصر» حققت نجاحاً باهراً

قال النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مبادرة "ادرس في مصر"، حققت نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية حيث عملت على جذب عدد كبير من الطلاب الوافدين من مختلف الدول، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي ودعمه لهذه الفئة خاصة أنها ستساعد في رفع تصنيف التعليم.





وأوضح "ندا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى لارتقاء بتصنيف التعليم عالميا من خلال عدة استراتيجيات تعمل على رفع المستوى التعليمي بيكون جاذب للوافدين.





وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرى أن جذب الطلاب الوافدين باعتباره مشروعا قوميا تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة، لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.





يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة "ادرس في مصر"، التي تبنتها الوزارة هذا العام.



