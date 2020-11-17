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رياضة

بعد تحديد موعدها.. بايرن ميونخ يبدأ التحدي لإحراز لقب كأس العالم للأندية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أبدى فريق بايرن ميونخ الألماني، استعداده للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في قطر.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2021، موعدًا لإقامة بطولة كأس العالم للأندية بقطر.

وقال مانويل نوير، قائد فريق بايرن ميونخ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، "لقد حققنا لقب البطولة عام 2013، وهي بطولة مميزة لا يمكنك الفوز بها دون تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا. سنبذل أقصى ما في وسعنا، وسنكون سعداء للغاية بتكرار إنجاز عام 2013."

وقال زميله توماس مولر، "نريد أن نكمل السداسية بعد فوزنا بألقاب الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر المحلي".

وقال هانزل فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ:"نحن نتطلع إلى المشاركة في هذه البطولة، وهدفنا هو الفوز بها بالطبع".

وأضاف هانز رومينجه، الرئيس التنفيذي للنادي "لقد تأهلنا إلى كأس العالم للأندية بعد فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وسنقدم أفضل ما لدينا لنحصد لقب هذه البطولة. نريد أن نواصل كتابة التاريخ". 

وتابع "أود أن أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو لحرصهم على إقامة البطولة رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم بسبب فيروس كورونا".

ومن المقرر أن يتأهل فريق الأهلي أو الزمالك للبطولة، حيث يجمعهما نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

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