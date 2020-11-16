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أخبار البلد

رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
يوم المراقب والطيار
يوم المراقب والطيار
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نورهان خفاجي

جهود كبيرة يبذلها نادي ضباط المراقبة الجوية، برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح، على مدار الفترات الماضية، بالتعاون مع شركاء صناعة النقل الجوي داخليًا وخارجيًا يسعى من خلالها إلى تحسين منظومة الطيران داخل أنحاء الجمهورية خاصة وأمام دول العالم بصفة عامة، عن طريق تقديم أنشطة داعمة لأعضائه من المراقبين الجويين تساهم في تطوير وتسهيل أداء مهامهم وإزالة المعوقات والمشكلات التي يواجهونها خلال فترات العمل خلف شاشات الرادار.


"إذا كان المراقب الجوي هو ذاك المصباح الذي يُنير المسارات الجوية في السماء، فإن الطيار هو الوقود الشاعل داخل هذا المصباح".. هذا هو الشعار الذي رفعه نادي ضباط المراقبة الجوية، خلال فاعليته الأخيرة التي نظمها تحت عنوان "يوم المراقب والطيار" بهدف ربط السماوات من خلالها لفك شفرات ذاك التناغم اللاسلكي الدائر عبر الأثير ما بين برج المراقبة وقمرة القيادة.


وعلى شرف الطيارين واستضافتهم، انطلقت أول ورشة عمل تجمع بين المراقبين الجويين والطيارين، نحو محو عبارات الالتباس التي قد تحدث دون دراية بين الطرفين خلف تلك الموجة اللاسلكية الرابطة بين رسائل كل منهما، هذا ما أوضحه كابتن أحمد عبدالفتاح رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية.


أوضح "ك. عبدالفتاح"، أن هناك بعض التنسيقات التي تتم بين المراقبين للتعامل مع الأوضاع الطارئة التي تحدث على الموجة اللاسلكية، ليس على الطيارين علم بها، فيبدو الأمر له تجاهلا أو أنه لا يحظى بأولوية وهو في حقيقته وضع يتم مناقشة طريقة حله خلف شاشات الرادار.


وقال رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، إن المراقب الجوي يواجه الكثير من الأوضاع الطارئه خلال فترة عمله منها ما يتطلب تغيير مسارات الطائرة أو ارتفاعها أو أشياء أخرى، تحدث في ظل ظروف جوية صعبة أو أجواء غير مهيئه للحركة في داخلها، قد يتطلب أمرها بعض الدقائق الإضافية من أجل إيجاد حل آمن يخرج بالرحلة في توقيتها المحدد بسلام.


واعتبر رئيس النادي حرص "ضباط المراقبة الجوية" على عقد تلك الفعالية التي هي بداية طريق لعقد المزيد من ورش العمل، أنها بداية لجعل منظومة الطيران المدني داخل جمهورية مصر العربية تسير بشكل تناغمي أكثر، فضلا عن أنها تمثل فرصة لذوبان الجليد بين الطيار والمراقب وتمنكهم من الإجابة بشكل مباشر على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تدور في ذهن كلا منهما خلف موجات الرادار.


وأشار إلى أن النادي يسعى خلال الفترة القادمة، على توسيع قاعدة المناقشات بين المراقبين الجويين والطيارين من أجل دعم سلامة وأمن قطاع الطيران المدني المصري، وذلك من خلال التنسيق لتنظيم مزيد من الفعاليات والجلسات النقاشية التي تجمع الطرفين. 


وأعرب كابتن عبدالرحمن فوزي مدير عمليات شركة "فلاي إيجيبت"، عن فخره بالتنظيم والمشاركة في هذه الجلسة النقاشية المثمرة، من أجل المساهمة في تقريب وجهات النظر بين المراقبين الجويين والطيارين وإزالة كافة المعوقات وعلامات الاستفهام التي تدور في ذهن كلا منهما حول القرارات التي تتخذ خلف الموجة.


وأكد "ك. فوزي"، حرص كلا من الطيارين والمراقبين الجويين، على تحسين شكل منظومة الطيران المدني المصري، بالدعم والمساهمة في كافة الفعاليات والورش التدريبية التي تكون من شأنها العمل على رفع تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال صناعة النقل الجوي من أجل وسلامة قطاع الطيران.


جدير بالذكر، أن نادي المراقبة الجوي، نظم فاعلية "يوم المراقب والطيار" تحت شعار "ربط السماوات" على هامش احتفاله باليوم العالمي للمراقب الجوي، والذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام تقديرا لدورهم المهم في تنظيم الحركة الملاحية، جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي شركات الطيران، فضلا عن عدد كبير من المراقبين الجويين، بينهم مسئولو نقابة المراقبة الجوية وأيضا أعضاء مجلس نادي المراقبة الجوية، وعدد كبير أيضا من المهتمين بصناعة النقل الجوي.                                                                                                                                  

رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
رسايل ع الموجة .. تفاصيل أول جلسة نقاشية بين المراقبين الجويين والطيارين
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