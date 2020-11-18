المحامين العرب يرد على ملابسات اجتماع شرم الشيخ: الاتحاد سيبقى شامخًا عزيزًا من الخليج إلى المحيط.. وعلينا جميعا مسئولية الحفاظ عليه

نقابة للمحامين: مسئوليتنا جميعًا الحفاظ على اتحاد المحامين العرب

أحداث غير قانونية تجري بالاتحاد



نقابة مصر هي المؤسس والشريك الأكبر والشقيقة لجميع الدول العربية

دعوى جديدة لمجموعة من النقباء والأمناء المساعدين لعقد جلسة طارئة

الاتحاد سيبقى شامخًا عزيزًا لكل المحامين العرب من الخليج إلى المحيط









أصدرت نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، أكدت فيه أن "نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية شديدة القلق على الاتحاد ومؤسساته، ما يجري من أحداث غير قانونية، وغير مسبوقة، من بعض أعضاء اتحاد المحامين العرب".





وقال البيان، إن نقابة مصر تابعت سلفًا عن استضافتها لاجتماع المكتب الدائم عن قرب بمدينة شرم الشيخ في غضون شهر ديسمبر 2020، لبحث ومناقشة ما يعن لأعضاء المكتب من موضوعات ومحاولة لرأب الصدع في ذلك الاتحاد العتيق، وحل جميع مشكلاته بالحوار وأعمال النظام الأساسي وقرارات المكتب والأمانة العامة؛ وهو ما جرى عليه أسلافنا السابقين العظماء باتحاد المحامين العرب.





وأضاف أن نقابة مصر وهي المؤسس والشريك الأكبر والشقيقة لجميع الدول العربية، والمحتضنة لمقر الاتحاد والداعمة له في كل المناحي، علمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعقد اجتماع على البعد "أون لاين" دعا إليه البعض عبر شبكات التواصل دون دعوة نقابة مصر ورئيس الاتحاد أو علمهما بذلك بمقولة أنه اجتماع المكتب الدائم، أعلنوا ما أسموه قرارات وذلك يوم 15/11/2020 برئاسة نقيب الأردن.





وتابع: "لذلك فإن نقابة مصر ممثلة في رئيس الاتحاد لا تقر ولا توافق على مثل هذا الإجراء الباطل، وما يقال إنه صدر عنه، ولا ينبع موقف نقابة مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب عن أي انحياز لشخص بعينه، أو ضد شخص بعينه، إنما دفاعا وتمسكًا بقيم الاتحاد ونظامه الأساسي واحترامًا وتقديرًا لعظمائنا الذين سبقونا بالاتحاد؛ بل وتتمسك نقابة مصر ورئيس الاتحاد، بثوابت الاتحاد وبطلان وانعدام وعدم صحة أية دعوة للمكتب الدائم، بدءًا مما أسموه مكتب القاهرة الطارئ وحتى اليوم، وبطلان كافة ما صدر عنه بطلانا مطلقا يصل إلى حد الانعدام، مكررين ما أبديناه سلفًا من أن عملية الترشح والتصويت والفرز تحتاج إلى إجراءات عينية وكتابية للمجتمعين عن قرب، ولا تستقيم للتقابل على البعد بأسلوب أون لاين".

وأوضح البيان، أن نقابة مصر ورئيس الاتحاد سوف يوجهان الدعوة لمجموعة من النقباء والأمناء المساعدين لعقد جلسة طارئة لبحث مشاكل الاتحاد لإيجاد حلول لها، وسوف تعرض أعمال تلك اللجنة على المكتب الدائم في اجتماعه بشهر ديسمبر 2020 بشرم الشيخ مع عدم الإقرار أو الاعتراف بما صدر من قرارات باطلة بطلانا مطلقا بل منعدمة، بدءًا من مكتب القاهرة الطارئ، وسوف تجري مناقشة كل شيء وما يعن للمكتب الدائم من موضوعات وبشفافية كاملة لإنقاذ الاتحاد، وسوف يلتزم المكتب بما يصدر عن اجتماع شرم الشيخ من قرارات.









وأكد البيان، أن "مسئوليتنا جميعًا الحفاظ على اتحاد المحامين العرب، وعلى مكانته التاريخية والقومية وعلى جميع مؤسساته وهيئاته، والالتزام بالقواعد التنظيمية والضوابط والقيم واللائحة التي صنعها مؤسسو ذلك الاتحاد، ومن بينهم مصر، والتحذير من الفوضى التي ستدمر كل شيء حتى كيان الاتحاد ذاته، ونسف دوره العربي الوطني في خدمة قضايانا القومية العربية".







