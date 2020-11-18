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اقتصاد

البنك المركزي: 664.4 مليار جنيه ودائع غير حكومية بالنقد الأجنبي يوليو الماضي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:06 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تراجعت ودائع غير الحكومة بالعملة الأجنبية لدي البنوك بنهاية يوليو الماضي إلى 664.4 مليار جنيه مقابل 674.31 مليار جنيه في يونيو السابق له، ومقارنة بـ 660.5 مليار جنيه في مايو 2020.


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية بلغت 31.8 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 32.54 مليار جنيه في يونيو 2020، ومقارنة بـ34.004 ميار جنيه في مايو من نفس العام.



وبلغ حجم الودائع للقطاع الخاص نحو 166.213 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 161.24 مليار جنيه في 2020، ومقارنة بـ170.07 مليار جنيه في مايو الماضي.


بلغ حجم الودائع للقطاع العائلي نحو 459.21 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 462.9 مليار جنيه في يونيو 2020، ومقارنة بـ448.4 مليار جنيه في مايو السابق.


وارتفعت جملة الودائع للقطاع الخارجي لـ7.212 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 7.7 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ8.01 مليار جنيه في مايو الماضي.
 
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