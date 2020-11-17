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مرأة

بفستان محتشم وحجاب.. شمس الكويتية تتألق بإطلالة مختلفة على إنستجرام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:17 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
تألقت المطربة شمس الكويتية في صورة جديدة قامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة محتشمة ومختلفة للغاية .


وارتدت شمس الكويتية فستانا باللون الأبيض والبينك والأسود بأكمام طويلة ويتوسطه حزام باللون الأسود وحقيبة باللون الأبيض، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.


وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلة على وجهها تحت الحجاب، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.


ولم تتكلف شمس الكويتية  في المكياج، حيث اختارت وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.


وأكملت شمس الكويتية بعض الإكسسوارات الناعمة، فقد اكتفت بارتداء خاتم واسورة باللون الذهبي على يديها، مع نظارة شمسية باللون الأسود وفريم لها باللون الأبيض.


وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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