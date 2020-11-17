لمواجهة كورونا..محافظ السويس يدعم الصحة بمبلغ 11 مليون جنيه

عقد اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفى بقاعة الفيروز بمديرية الصحة بالسويس بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة بالسويس والدكتور احمد المليجى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع محافظات القناة برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس .





و أوضح الدكتور أحمد البرعى كيف استعد القطاع الطبى لمواجهة جائحة كورونا الموجه الثانيه بتوفير ما يلزم من مستلزمات والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج الخاص بعلاج فيروس كورونا المستجد .





فيما أشار الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس إلى إسهامات محافظه السويس فى دعم القطاع الصحى من اسره رعايه متوسطه ورعاية مركزة وأسرة عادية لمستشفى الحميات تبلغ ٥٤ سرير وذلك من الموارد الذاتية للمحافظة والتى بلغ اجمالى الدعم من مارس ٢٠٢٠ الى نوفمبر من نفس السنة ١١ مليون جنيه .





وأكد استمرار دعم المحافظة للقطاع الطبى مستمر لان صحة المواطن السويسى تستحق الاهتمام خاصة فى تلك الظروف الراهنة التي تضرب العالم كله ثم أكد البرعى على أهمية الوقاية والالتزام بالاجراءات الاحترازيه تجنبا للإصابة حتى لا يحدث ضغط على المستشفيات ولا تزيد نسبة الاصابة خلال فتره الشتاء المقبل .



