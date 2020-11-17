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بسام راضي: السيسي حريص على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكلية الحربية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة العمل الميداني على أرض الواقع للمشروعات القومية.

وأضاف "بسام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالكلية الحربية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مركز إدارة الدولة يساعد على تبادل المعلومات من خلال شبكات ونظم معلومات على أعلى مستوى.

وتابع المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المخازن الاستراتيجية للسلع لمواجهة أي طوارئ تكفي  لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الرئيس السيبسي تفقد أكبر مدينة للفنون والثقافة في الشرق الأوسط بالعاصمة الادارية.

وقال إن مدينة الفنون إضافة ثقافية كبيرة لمصر، وتؤهل مصر لاستضافة أكبر المنافسات العالمية، مشيرا إلى أن هناك مجمعات أولمبية ضخمة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

وأشار راضي، إلى أن المدينة الرياضية تؤهل مصر لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.

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