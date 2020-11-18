المالية تنفق 52.4 مليار جنيه على الأجور في أول شهرين من الموازنة

أنفقت الحكومة في أول شهرين من بداية موازنة العام المالي الجاري نحو 218.1 مليار جنيه مقابل 185.4 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.





وقال تقرير صادر عن وزارة المالية ، إنه تم إنفاق 52.435 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة مقابل 50.85 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق.





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وبلغت نفقات الحكومة علي شراء السلع و الخدمات خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري نحو 6.331 مليار جنيه مقابل 7.024 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.





ووصلت مصروفات الفوائد علي الديون نحو 87.52 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 80.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي اغسطس السابق.





وبلغ إجمالي مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 39.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو من العام المالي الجاري ومقارنة بـ24.141 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.



