Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تنفق 52.4 مليار جنيه على الأجور في أول شهرين من الموازنة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
أنفقت الحكومة في أول شهرين من بداية موازنة العام المالي الجاري نحو 218.1 مليار جنيه مقابل 185.4 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه تم إنفاق 52.435 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة مقابل 50.85 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق.

اقرأ أيضًا:
وبلغت نفقات الحكومة علي شراء السلع و الخدمات خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري نحو 6.331 مليار جنيه مقابل 7.024 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.

ووصلت مصروفات الفوائد علي الديون نحو 87.52 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 80.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي اغسطس السابق.

وبلغ إجمالي مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 39.5 مليار جنيه في الفترة من يوليو من العام المالي الجاري ومقارنة بـ24.141 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأنفقت الحكومة علي الاستثمارات نحو 14.4 مليار جنيه في الفترة من العام المالي الماضي ومقارنة بـ 13.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تنجح في تحصيل 126 مليار جنيه إيرادات خلال شهرين

ترشيحاتنا

دعاء لراحة القلب والبال.. ردد هذه الأذكار والأدعية عند الضيق

«شهيرة» تكشف سر تغيب نجلاء فتحي عن عزاء محمود ياسين

رئيس بعثة المنتخب بتوجو يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد صلاح والنني عقب عودته ..فيديو

مذبحة حدائق الأهرام.. طالب يسدد لوالدته وشقيقه عدة طعنات في الرقبة والصدر

نقيب المهن التمثيلية يكشف كواليس حفل خطبته بالفنانة روجينا.. فيديو

غياب عدد من لاعبي القطبين عن نهائي أفريقيا .. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحية وجبة مدرسية.. قطعة سجق تقتل طفلة في الحضانة.. صور

في ذكرى تأسيسه.. وزير السياحة والآثار: فتح باب المتحف المصري لانطلاق الموكب العالمي لـ المومياوات الملكية قريباً.. صور

لعدم زيادة راتبه.. شاهد لحظة انتقام عامل من مديره بتحطيم سيارته الـ رينج روفر