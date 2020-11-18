«أوبك+» تقدم توصياتها بشأن مستقبل الصفقة في الأول من ديسمبر

تعهدت لجنة المراقبة الوزارية في " أوبك +" بتقديم توصيات بشأن مستقبل الصفقة في جلسة التحالف يوم 1 ديسمبر، كما أعلنت عن ضرورة الاستعداد لتنفيذها.





وجاء في بيان اللجنة عقب اجتماعها اليوم: "على جميع الدول المشاركة في الاتفاق أن تتحلى باليقظة وأن تستعد للتصرف عند الضرورة لمواجهة وضع السوق.







وسيتم عرض توصيات اللجنة على الاجتماع الوزاري الثاني عشر لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، والمقرر عقده عن طريق الفيديو في 1 ديسمبر 2020".









قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن القيود الجديدة نتيجة تفشي جائحة كورونا لها تأثير أقل على الطلب على النفط، مما كانت عليه في الموجة الأولى من الوباء.



