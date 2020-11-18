انطلاق الدورة الـ 24 من معرض Cairo ICT 2020 بشكل «غير نقدي»

أعلن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، عن انطلاق الدورة الـ 24 من المعرض بشكل "غير نقدي " للمرة الأولى من نوعها في مصر وذلك من خلال خدمة Cashless المقدمة من شركة "كاش كول"، المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني التي تأسست بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك ومجموعة "أم.دي.آي.سي" وصندوق التمويل "سكاش".





يهدف هذا التعاون إلى خلق مجتمع لانقدي لا يعتمد على المدفوعات النقدية في التعاملات المالية حيث سيتمكن الزوار والعارضين من الشراء بدون نقود ورقية في المعرض وذلك بهدف مواكبة توجهات الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي والمعاملات اللانقدية للحد من انتشار جائحة كورونا.





ستقدم خدمة Cashless منافذ للإيداع النقدي في نطاق المعرض ليتمكن الزوار والعارضين من شحن محفظتهم الإلكترونية لشراء جميع احتياجاتهم من المأكولات والمشروبات بسهولة وكل ذلك من خلال خاصية الرمز التفاعلي( QR كود) أو ادخال رقم الهاتف المحمول وبدون الحاجة إلى الدفع نقدًا، بالإضافة الى تتبع عمليات الشراء والرصيد المتبقي من خلال خدمة الرسائل النصية على الهاتف المحمول. وكل ذلك يتم بطريقة آمنة عن طريق ادخال الرقم السري الخاص بكل مستخدم في عمليات الشراء.





من جانبه أكد أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوچيا، " كعادتنا فى معرض Cairo ICT نسعى دائما لتقديم وعرض كل ما هو حديث ومتطور ومواكب لأحدث ما توصل إليه العالم من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع التكنولوچيا للعمل على تسهيل وتسريع حياة الأفراد، ويمثل إطلاق المعرض هذا العام التأكيد على ضرورة الشمول المالي والتحول لمجتمع لانقدي كخطوة جديدة ومهمة ، وتتواكب هذه الرؤية مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي باعتبار المعرض المنصة الرئيسية لدفع مسيرة التحول التكنولوچى ثم الرقمى على مدار أربع وعشرين عامًا. إن تبني خدمة Cashless سيؤثر بشكل كبير على تقليل التجمعات بين الأفراد وحدوث الاتصال المباشر، وسيمكنهم من تتبع المعاملات المالية من خلال الرسائل القصيرة بدلًا من الفواتير الورقية، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع."





كما أشار أحمد محروس، الرئيس التنفيذي لشركة كاش كول، "نهدف إلى قيادة المجتمع نحو تبني التحول الرقمي والشمول المالي الذي يتماشى مع التوجهات الحكومية في الإسراع لتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع غير نقدي و سعداء بأول تعاون لنا مع معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يهتم بتقديم أحدث التقنيات الجديدة ويعمل على ربط أطراف الصناعة لتمكين العارضين من النمو في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. لقد حققت خدمة Cashless نجاحًا باهرًا منذ إطلاقها في عام 2019 في مشروع «شارع 306»، الخاص بالمشروعات الشبابية التابعة لصندوق تحيا مصر، فقد قدمنا هذه الخدمة حتي اليوم في 4 محافظات بالتعاون مع 100 بائع، وقام أكثر من 120 ألف مواطن بمعاملات غير نقدية تعدت الـ700 ألف معاملة".





من جانبها ، قالت إنجى الصبان، عضو مجلس إدارة شركة كاش كول والرئيس التنفيذي لشركة فيكتورى لينك، "لطالما حرصت شركة كاش كول على تقديم أحدث الخدمات والحلول المالية المتطورة التي تدعم عملية التحول الرقمى في مصر، وتم إطلاق خدمة Cashless في إطار المساهمة في تحقيق الشمول المالى من خلال تحويل أكبر معرض للتكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا إلى حدث غير نقدى وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم".