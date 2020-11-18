حالة واحدة يسمح فيها لطلاب المدارس الدولية بالتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج | تفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه غير مسموح لطلاب المدارس الدولية التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع المواد لكونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية ، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان.





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وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب أن يقوم الطالب بإحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب والإمتحانات بالإضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للإمتحان على نظام ابناؤنا في الخارج تطبيقا للقرار الوزاري 139 لسنة 2013 والقرار 284 لسنة 2014.





ويحق للطلاب المصريين أداء امتحان تحديد المستوى بالسفارة طبقا للقرار رقم 233 بتاريخ 15 يوليو 2015.





ويسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بآداء الإمتحان في المواد القومية ، عن طريق تقديم ملف الأنشطة باللغة العربية ، و مواد (اللغة العربية – التربية الدينية – الدراسات الإجتماعية ) من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي ، و مواد (اللغة العربية – التربية الدينية – التاريخ – الجغرافيا – التربية الوطنية ) للصف الأول الثانوي ، أما الصف الثاني الثانوي فيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مواد (اللغة العربية ، التربية الديية ، التاريخ ، الجغرافيا ، المواطنة وحقوق الانسان) ، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد (اللغة العربية ، والتربية الدينية ، والمواطنة وحثوث الانسان)علما بأنها مواد نجاح ورسوب .





ويشترط عند التقدم لآداء الامتحان في المواد القومية السابق ذكرها إحضار أصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالاضافة إلى صورة طبق الاصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب وأصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الإدارة التعليمية.









وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.





جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال الضغط على https://sabroad.emis.gov.eg/



