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تعليم

آخر فرصة للحصول على دعم الكتاب الجامعي بـ زراعة عين شمس.. اليوم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:11 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.

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وأضاف وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بُعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.

وأشار الي أنه فتح باب التقديم لدعم الكتاب الجامعي حتى يوم 18 _11_2020 وعلى الطلاب الراغبين سرعة التقدم لإدارة رعاية الشباب بالكلية. 

الجدير بالذكر افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس  لشئون التعليم والطلاب، ندوة "حروب الجيل الرابع"، والتى نظمها قطاع  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأسرة من أجل مصر المركزية والإدارة العامة لرعاية الشباب .

حاضر بالندوة  اللواء أركان حرب فؤاد يوسف فيود  مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة  ورئيس مجلس إدارة مجلس علماء مصر.  
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