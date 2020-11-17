تكريم نوادى قنا خلال حفل ختام الموسم الرياضي الحالى

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، حفل ختام الموسم الرياضي 2019/2020 الذي أقامته منطقة قنا، لكرة القدم، بفندق بسمة بمدينة قنا.





جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية و رئيس منطقة قنا لكرة القدم والدكتور عمر موسي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء عدد من الأندية ومراكز الشباب و لفيف من قيادات الرياضة بالمحافظة.





شهد الاحتفال، تكريم نادى قنا الرياضي لصعوده لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، و كذا تكريم نادى شعب قوص لصعوده لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، كما شهد الاحتفال تكريم فريقي شبان قنا و نادي الالمونيوم علي الأداء المشرف الذي قدموه خلال مشاركتهم في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 2019/2020.





كما تم تكريم الجهاز الفني والاداري لمنتخب قنا الحاصل علي المركز الاول خلال مشاركته في بطولة منتخبات قطاع جنوب الصعيد، بالإضافة إلي تسليم الميداليات والكؤوس للفرق الحاصلة علي المراكز الأولي في بطولات منطقة قنا لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2019/2020.





وخلال الحفل هنأ نائب المحافظ، مسئولي مديرية الشباب والرياضة ومنطقة قنا لكرة القدم و رؤساء الأندية علي ما تحقق من انجازات بمختلف البطولات خلال الموسم الرياضي 2019/2020، مثنيًا علي الجهد المبذول من كافة الأجهزة الرياضية لاستكمال المسابقات المختلفة لهذا الموسم بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.





و أكد نائب محافظ قنا، دعم المحافظة الكامل و تسخير كافة الامكانيات المتاحة في سبيل النهوض بمختلف الانشطة الرياضية، مشيرًا إلي أهمية النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب بالرياضات المختلفة و انتقاء المواهب منهم و دعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات.

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