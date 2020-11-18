فيسبوك وتويتر في مرمى نيران الكونجرس الأمريكي.. سلطتهما أصبحت أقوى من جميع وسائل الإعلام.. يسمحان بنشر التعصب ضد المسلمين.. أجندة غامضة وانتقائية في تطبيق سياساتهما

* الديمقراطيون والجمهوريون يتفقان ضد فيسبوك وتويتر

* دور رقابي يتجاوز الحدود على الصحف والإعلام من قبل فيسبوك وتويتر

* مطالبات بتعديل قانون آداب الاتصالات بسبب تجاوزات فيسبوك وتويتر





يبدو أن أكبر منصتي تواصل اجتماعي العالم، "فيسبوك" و"تويتر" ستواجهان حربًا ضارية قادمة، بسبب الاعتراضات الواسعة النطاق على سياساتها.





وهاجم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، الثلاثاء، الرؤساء التنفيذيين في فيسبوك وتويتر لفرض رقابة فعالة على الرئيس ترامب وحلفائه خلال الانتخابات الأمريكية، بينما اشتكى الديمقراطيون من انتشار معلومات مضللة حول التصويت على وسائل التواصل الاجتماعي.





دافع الرئيسان التنفيذيان، جاك دورسي من تويتر ومارك زوكربيرج من فيسبوك، عن ممارساتهما المتعلقة بالإشراف على المحتوى في جلسة استماع بالكونجرس كانت مقررة بعد أن قررت المنصات حظر القصص الإخبارية من "نيويورك بوست"، التي قدّمت ادعاءات بشأن ابن المرشح الرئاسي الديمقراطي آنذاك جو بايدن.





في كلمته الافتتاحية، سأل رئيس اللجنة القضائية، ليندسي جراهام:"ما أريد أن أحاول اكتشافه هو إذا لم تكن جريدة في تويتر أو فيسبوك، فلماذا إذن لديك سيطرة تحريرية على نيويورك بوست؟ وقال إنه لا يعتقد أن المقالات عن هانتر بايدن، التي دحضتها حملة بايدن، بحاجة إلى الإشارة إليها أو استبعادها من التوزيع.





ركّز الديمقراطيون على نشر المعلومات المضللة من قبل ترامب، الجمهوري، وأنصاره. لقد دفعوا الشركات للحد من انتشار المحتوى الكاذب والمضلل قبل الانتخابات في جورجيا، حيث يواجه اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحاليين، ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر، جولة إعادة ضد خصوم ديمقراطيين يتمتعون بتمويل جيد.





التزمت كلتا الشركتين بفعل المزيد.. ومع ذلك، أصبحت المشاكل الأوسع في قرارات الاعتدال في المحتوى، خاصة فيما يتعلق بالخطاب العنيف، واضحة عندما سأل السناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي، زوكربيرج من فيسبوك عما إذا كان سيلتزم بإزالة حساب ستيف بانون مستشار ترامب السابق للبيت الأبيض بعد أن اقترح قطع الرأس. اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين.





رفض زوكربيرج "عضو مجلس الشيوخ، لا. هذا ليس ما تقترح سياساتنا أنه ينبغي علينا القيام به في هذه الحالة ".





ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن زوكربيرج قال في اجتماع لجميع الموظفين إن بانون لم ينتهك سياسات فيسبوك بما يكفي لتبرير تعليقه.





منزعجًا من قرار الشركات بشأن ما يجب تركه على المنصة وما يجب إزالته، هدد العديد من المشرعين الجمهوريين وترامب بسحب الحماية لشركات الإنترنت بموجب قانون اتحادي يسمى القسم 230 من قانون آداب الاتصالات. يحمي القانون الشركات من المقاضاة على المواد التي ينشرها المستخدمون على منصاتهم.





قال جراهام أيضًا إنه يأمل تغيير القسم 230، قال: "عندما يكون لديك شركات تتمتع بسلطة الحكومة، ولديها قوة أكبر بكثير من وسائل الإعلام التقليدية، يجب أن تقدم شيئًا ما".





قال الرئيس المنتخب بايدن أيضًا إنه يفضل إلغاء المادة 230. لكن الديمقراطيين في الكونجرس يفضلون اتباع نهج أكثر تعمقًا لإصلاح القانون.





قال زوكربيرج ودورسي إنهما سيكونان منفتحين على بعض الإصلاحات في القانون.





في جلسة الاستماع في أكتوبر ، قال دورسي من تويتر إن تآكل القسم 230 قد يضر بشكل كبير بكيفية تواصل الناس عبر الإنترنت. وقال زوكربيرج إنه يدعم تغيير القانون، لكنه قال أيضًا إن منصات التكنولوجيا من المرجح أن تفرض رقابة أكثر لتجنب المخاطر القانونية إذا تم إلغاء القانون.





ويوم الإثنين، طالب أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة "فيسبوك" باتخاذ تدابير في مواجهة التعصب ضد الإسلام المنتشر على منصتها للتواصل الاجتماعي.





وقال 15 سيناتور بالمجلس، يتقدّمهم كريس كونس، سيناتور ديلاوير، في خطاب للرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربرج، إن على شركته "فعل المزيد" لكبح انتشار الإساءة للمسلمين على منصتها.





وأضاف الخطاب: "نعرف أن فيسبوك أعلنت عن جهود للتعامل مع دورها في نشر محتوى مناهض للمسلمين.. مع ذلك، فمن غير الواضح أن الشركة تتخذ موقعا أفضل بشكل فعال لمنع مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد الأقليات المسلمة اليوم"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.





وأوصى الخطاب "فيسبوك" بالتطبيق الفوري لمعاييره المجتمعية لمواجهة الكراهية للمسلمين ومنع استخدام صفحات الفعاليات لغرض "التحرش والعنف" الموجه للمجتمع المسلم، كما أوصاه بتشكيل مجموعة من كبار الموظفين تكون مسئولة عن الحد من خطاب الكراهية وتقديم تحديثات دورية من خلال تقارير الشفافية الخاصة بالموقع للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في استبعاد المحتوى العدائي.





بدورها، أيدت بعض المنظمات الحقوقية، من بينها منظمة "مسلم أدفوكيتس" المدافعة عن حقوق المسلمين، خطاب مجلس الشيوخ. وقالت المدير التنفيذية للمنظمة، فرحانة خيرا، في بيان: "في بلد تلو الآخر، يدعم الطاقم المناهض للمسلمين، وتساعد في تمكين العنف على المسلمين".





وأضافت خيرا: "حُذّر فيسبوك على كافة المستويات -من جانب أفراد ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دولية ومن جانب الضحايا أنفسهم. هذه ليست أخطاء بسيطة أو هفوات، إنه تواطؤ"، معربة عن شكرها لأعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الخطاب.





قضية متجددة

أثيرت القضية ذاتها "الرقابة" خلال استجواب لفيسبوك وتويتر وجوجل في مجلس الشيوخ الأمريكي، أكتوبر الماضي، من قبل لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، وقبل أقل من أسبوع على انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد ما اتخذ كل من فيسبوك وتويتر إجراءات لتقييد نشر بعض المحتوى، مما أدى إلى اتهام الجمهوريين لهم بالتحيز والرقابة وحتى التدخل في الانتخابات.





وشهت جلسة الاستجواب شهدت نقاشًا حادًا بين السيناتور الجمهوري، تيد كروز، ومؤسس تويتر، جاك دورسي.





وبدأ النقاش حول كيفية تعامل المنصات الإلكترونية الشهيرة مع المحتوى السياسي الذي يتم نشره على المنصات، وذلك في ظل الأزمة التي اندلعت بعد قيام شركة "تويتر" بحجب منشور لصحيفة "نيويورك بوست" عن نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقًا لوكالة "رويترز".





وحاول دورسي الدفاع على وجه الخصوص عن القسم 230 الخاص بقانون آداب الاتصالات، بينما ضغط السيناتور الجمهوري، تيد كروز على دورسي حول ما إذا كان يعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الانتخابات بأي طريقة كانت.





وقال مؤسس "تويتر": "القسم 230 أعطى خدمات الإنترنت أداتين مهمتين.. الأولى توفير الحصانة من المساءلة القانونية عن مستوى المستخدم، الثانية توفير الحماية لإدارة المحتوى أو إزالته طالما كان ذلك يتم بحسن نية".





وأضاف: "هذا هو مفهوم حسن النية الذي يعترض عليه الكثير منكم اليوم. البعض منكم لا يثق في أننا نتصرف بحسن نية".





ورد السيناتور الجمهوري تيد كروز بلهجة من الحدة على إدعاءات دورسي قائلًا: "من بحق الجحيم انتخبك وأعطاك السلطة لاختيار ما يتم الإبلاغ عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وما هو مسموح للشعب الأمريكي لسماعه؟





من جانبه، سأل السيناتور الجمهوري، كوري جاردنر، مؤسس تويتر حول قيام المنصة بوضع علامة "المعلومات المضللة" على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بينما تركت الشركة تغريدات المرشد الإيراني علي خامنئي عن "الهولوكوست".





من جانب آخر، يتهم موقع "تويتر" بناء على العديد من الشواهد بأن سلطته في تنفيذ قيمه المزعومة بشكل انتقائي، فبينما يتعامل بصرامة مع تغريدات ترامب مثلا، فإنه يترك تغريدات خامنئي ويتغافل عن عن مواجهة دعوات العنف والتخريب التي يضع لها قوانين صارمة لكنها غير نافذة، إذا تعلق الأمر بتنظيم داعش أو دعوات قطر والإخوان الإرهابية.



