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باحث متخصص بالشئون الملكية: الاهتمام بالمركبات الملكية بدأ في عصر الخديوي إسماعيل.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
المركبات الملكية
المركبات الملكية
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محمود محسن
قال ماجد فرج، الباحث والمتخصص فى الشئون الملكية، إنني جئت إلى متحف المركبات الملكية منذ 15 عامًا ولم يكن هناك أي تطوير حدث على الرغم من حاجة المتحف للتطوير في ذلك الوقت. 

وأضاف "فرج" خلال حوار لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية أون، أن ما تم من تجديد وتطوير للمتحف خلال الفترة الأخيرة  جاء حفاظًا على التاريخ والتراث المصري.

وتابع الباحث والمتخصص فى الشئون الملكية أنه تم الحفاظ على أرضية المتحف والتي تتكون من حجارة البازلت والتي يشتهر بها كل شوارع العالم ويتم تركيبها بالتعشيق وهناك شوارع بالاسكندرية ومازالت متواجدة بها حتى الآن.

وأشار "فرج" إلى أن بداية الاهتمام بالمركبات الملكية كانت منذ عهد الخديوى اسماعيل مؤكدا أن البداية أتت مع حلم الخديوي في التحول لمصر الحديثة والتي ستنافس أوروبا وخاصة فرنسا.

وقال الباحث والمتخصص فى الشئون الملكية إن المركبات الملكية كانت مستوردة، مؤكدًا أنه لم يتم تصنيعها بمصر ومفيش حاجة معمولة فى مصر ومنها هدايا من ملوك أوروبيين مؤكدًا أن أهم مركب للمركبات الملكية كانت مع افتتاح البرلمان وكان يجر العربة 8 خيول.
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