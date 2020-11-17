حدث تاريخي.. المنتخب الأولمبي يروض راقصي السامبا البرازيلية ويفوز 2 - 1
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:05 م
منتخب مصر الأولمبي
انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي
ونظيره البرازيلي بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمعهما ضمن ختام الدورة الدولية الودية التي أقيمت في القاهرة من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري للمنتخبات الأولمبية.
بدأ الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصي السامبا وفي الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمي محمود جاد الذي تمكن من إبعاد الكرة عن مرماه .
وفي الدقيقة 8 ضغط المنتخب الأولمبي الوطني وحاول الوصول لمرمي البرازيل إلا أن الدفاع تمكن من التصدي لها .
وتمكن رودريجو من إحراز الهدف الأول لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 17، عقب استغلال الخطأ الدفاعي للاعبي المنتخب الأولمبي ليتمكن من تسديد الكرة لتسكن شباك المنتخب الأولمبي.
وتمكن كريم العراقي من إحراز هدف تعادل المنتخب الأولمبي في الدقيقة الأولي من أحداث الشوط الثاني من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم العراقي برأسية رائعة من أمام المرمى وضعت الكرة داخل الشباك.
وتمكن أحمد ياسر ريان من إحراز هدف التقدم في الدقيقة " 57 "، من عمر المباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة من لاعبي المنتخب المصري بانطلاقة على الجبهة اليمنى لعبد الرحمن مجدي أنهاها بتمريرة بينية لأحمد ياسر ريان، لينفرد بالمرمى، ويتمكن من ترويض الكرة ثم سددها بشكل متقن داخل الشباك.
وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالي :-
"محمود جاد - كريم العراقي - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام"- محمود مرعي-كريم فؤاد- أكرم توفيق- عمار حمدي- ناصر ماهر-صلاح محسن- أحمد ياسر ريان".
وافتتح منتخب مصر الأولمبي
مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام.