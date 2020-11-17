حدث تاريخي.. المنتخب الأولمبي يروض راقصي السامبا البرازيلية ويفوز 2 - 1

وتمكن كريم العراقي من إحراز هدف تعادل المنتخب الأولمبي في الدقيقة الأولي من أحداث الشوط الثاني من خلال عر ضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم العراقي برأسية رائعة من أمام المرمى وضعت الكرة داخل الشباك.



