البنك المركزي: ارتفاع الأسهم العالمية بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية

قال البنك المركزي المصري إن مؤشرات الأسهم العالمية ارتفعت مع فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بالتزامن مع إعلان شركة فايزر العالمية عن التوصل للقاح فيروس كورونا بنسبة 90% و استمرار تحركات الأسهم الدورية الأكثر حساسية من الناحية الاقتصادية حتي مع ارتفاع أعداد فيروس كورونا.
ذكر تقرير التعليق الأسبوعي لأسواق المال الدولية الصادر عن البنك المركزي، عن ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 2.16% لينهي الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له علي الإطلاق مع صعود مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.08% مغلقا بنهاية نفس الأسبوع لفوق مستوى ما بعد وباء كورونا.
اقرأ أيضًا:
ونراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.55% مع انخفاض الأسهم التي ارتبط اداؤها بحالات الإغلاق في غضون ذلك مع تراجع التقلبات مع انخفاض مؤشر فوكس لقياس توقعات تذبذب الأسواق إلي 23.10 نقطة كأدني مستوى له منذ أغسطس الماضي.
وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تداولاته علي ارتفاع بنسبة 5.13% بالاضافة الي ارتفاع أسهم الأسواق الناشئة للأسبوع الثاني علي التوالي مع ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 1.02% وسط تفاؤل إنتاج اللقاح الجديد.