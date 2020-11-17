ابنة الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم: سابلنا حب الناس له ..فيديو

علقت سمية عبد المنعم إبراهيم، نجلة الفنان الراحل عبد المنعم ابراهيم ، على الذكرى الـ33 لرحيل الفنان الكوميدي.





وأضافت سمية عبد المنعم إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "سابلنا حب الناس له".





وتابعت "والدي ورث لنا السيرة الطيبة وحب الناس"، مؤكدة "والدي كان ينتقد الأعمال الفنية التي شارك فيها، وكان يحب مشاهدة نفسه في الأفلام".





تحل اليوم 17 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، والذى يعد واحدًا من فرسان الكوميديا فى تاريخ الفن المصري، وفى السطور التالية؛ نرصد أبرز المعلومات عنه:





1- من مواليد مدينة بني سويف .





2- حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.





3-تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.





4-حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.





5-رحل عن عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987.





6- سقط فى جراج منزله أثناء ذهابه الى المسرح لأداء دوره فى مسرحية 5 نجوم.



