رئيس هيئة قضايا الدولة: شهدنا طفرة وتطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي.. وقريبا افتتاح مقرات جديدة

افتتح المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة صرحا جديدا من صروح قضايا الدولة بالبحر الاحمر بمدينة الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر.









وأكد المستشار ابو بكر الصديق ، أن الهيئة تؤدى دورا عظيما فى الحفاظ على مقدرات الوطن منذ نشأتها عام ١٨٧٥ كأقدم هيئة قضائية في الشرق الأوسط .









وأضاف أن الهيئة شهدت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة، وتم افتتاح العديد من المقرات الجديدة لتحقيق العدالة الناجزة، كما سيتم افتتاح مقر الهيئة بالتجمع الخامس خلال الشهر القادم يليه افتتاح فرع 6 أكتوبر، ثم فروع مرسي مطروح وبنى سويف والسويس وطنطا والمنصورة.









ووجه رئيس الهيئة كلمة لمستشارى قضايا الدولة قائلا: الوطن ينتظر منكم الكثير فى ظل التحديات والانجازات الكبيرة التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس السيسي.









وخلال الافتتاح أهدى محافظ البحر الأحمر درع المحافظة للمستشار الدكتور ابوبكر الصديق تقديرا له ، كما قدم اللواء مدير امن البحر الاحمر درع مديرية الأمن لرئيس الهيئة، في حين قدم له المستشار الدكتور رئيس الهيئة درع الهيئة.









حضر الافتتاح المستشار حسين مصطفى النائب الاول لرئيس الهيئة واللواء محمود ابو عمرة مدير امن البحر الاحمر و المستشار رأفت وزيرى رئيس قطاع جنوب الصعيد و المستشار ابراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفنى و المستشار حاتم عبدالعال الأمين العام.