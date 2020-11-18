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حوادث

دعوات لإطلاق اسم الشهيد اللواء ياسر عصر على محطة مترو مسرة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:17 ص
اللواء ياسر عسر
اللواء ياسر عسر
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محمد صبرى
توالت دعوات عدد من رواد السوشيال ميديا بإطلاق اسم الشهيد البطل اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على محطة مترو مسرة، بعد أن استشهد  بالأمس إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو تابعة للنقل والمواصلات أثناء التعامل مع حريق بداخل الهواية لإنقاذ أرواح المواطنين .

وكان موقع صدى البلد قد رصد مطالبات عدد من رواد فيسبوك بإطلاق اسم اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على محطة مترو مسرة تخليدا لبطولته في إنقاذ أرواح رواد المترو ومساعدته رجال الحماية المدنية في إخماد حريق شب بالمترو .
دعوات لإطلاق اسم الشهيد اللواء ياسر عصر على محطة مترو مسرة
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