دار الإفتاء: لا نفتي بمبدأ ما يطلبه المستمعون.. وآراؤنا ليست ملزمة.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ارتداء البنطال الواسع مع الخمار للمرأة المحجبة.









وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أننا لا نقول ولا نفتي إلا بما نعتقد ونفهم، منوها بأنه قد تقوم الحملات المشوهة لنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويجتزئ المتشددون فتاوى شيوخ الإفتاء ويزعمون أن دار الإفتاء تجيز لبس البنطلون للمرأة بدون مراعاة للزي المحتشم.









وأشار إلى أن فتاوى دار الإفتاء المصرية ليست ملزمة للناس وإنما يجوز لهم أن يأخذوا بها أو يرفضوها، ودار الإفتاء لا تقهر أحدا على فتاويها كما أنها لا تسير بمبدأ ما يطلبه المستمعون.









للرجل توزيع أملاكه في حياته



