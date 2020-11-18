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ديني

دار الإفتاء: لا نفتي بمبدأ ما يطلبه المستمعون.. وآراؤنا ليست ملزمة.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:21 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ارتداء البنطال الواسع مع الخمار للمرأة المحجبة.


وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أننا لا نقول ولا نفتي إلا بما نعتقد ونفهم، منوها بأنه قد تقوم الحملات المشوهة لنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويجتزئ المتشددون فتاوى شيوخ الإفتاء ويزعمون أن دار الإفتاء تجيز لبس البنطلون للمرأة بدون مراعاة للزي المحتشم.


وأشار إلى أن فتاوى دار الإفتاء المصرية ليست ملزمة للناس وإنما يجوز لهم أن يأخذوا بها أو يرفضوها، ودار الإفتاء لا تقهر أحدا على فتاويها كما أنها لا تسير بمبدأ ما يطلبه المستمعون.


للرجل توزيع أملاكه في حياته

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للرجل توزيع تركته حال حياته كيفما يشاء. 


وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، ان الشرع أمر الرجل بالتسوية بين الأبناء في العطية والهبة بدون تفرقة.


وأشار الي أن مكافأة نهاية الخدمة تشمل هذا الأمر فيجوز للرجل انفاقها على نفسه او كتابتها لزوجته او احد من أولاده على حسب رغبته.
 

وذكر انه بعد الوفاة يتغير الحال فتوزع التركة وفقا لأنصبة المواريث كل حسب نصيبه الشرعي ولا يجوز مخالفة ذلك او منع احد من الميراث.

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