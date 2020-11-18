ليلة الأبطال| الصدارة في قبضة الفراعنة عقب سقوط توجو.. والأوليمبي يضرب البرازيل في ختام الدورة الودية

شهدت الكرة المصرية تألقًا لامعًا في صفوف المنتخب الأول بقيادة حسام البدرى والمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقي غريب طفرة رياضية عقب تحقيق الفوز المتتالي للمنتخبين في غضون ساعات قليلة.

على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون. حيث تمكن منتخب مصر الأول من التغلب



الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.





أحرز ثلاثية المنتخب المصري الأول تحت قيادة حسام البدري كل من "م حمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه" ليتمكن المنتخب الوطني من حصد ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد في المركز الثاني بنفس الرصيد بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.





وعقب انتهاء صافرة أحداث مباراة المنتخب الأول ونظيره توجو تمكن المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني من التتويج بلقب الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية، على إثر فوزه على نظيره البرازيلي بهدفين لهدف في المباراة الختامية للدورة التي جرت باستاد القاهرة الدولي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



