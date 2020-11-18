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رياضة

انطلاق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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يسري غازي
انطلق التجمع الثالث لمنتخب مصر للكرة النسائية ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين الأول والآنسات تحت 20 سنة.

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق بمتابعة المران للوقوف علي آخر الاستعدادات .

ووصل الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني التركيز علي التحركات الهجومية والاختراق من العمق والأطراف والتحركات الدفاعية ومن المقرر أن يختتم التجمع الثالث يوم الجمعة المقبل .

وأكد أحمد رمضان علي رضاه علي المستوى بوجه عام، مشيرًا إلي أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى اللاعبات بسبب حجم التدريبات وتلقين اللاعبات تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية وأن مرحلة الانتقاء مستمرة حتي نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.

فيما أكد باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء كل الحارسات المتاحين فى الدورى حيث تم استدعاء 8 حارسات للمنتخب الأول و7 حارسات تحت 20 سنة، مشيرًا إلي أن بعضهن تحت 20 سنة لا يشاركن مع الأندية في الفريق الاول وتم استدعاؤهن للوقوف علي مستواهن وسيشاركن مع الأندية دورى تحت 20 سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.
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