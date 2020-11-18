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توك شو

أستاذ علاقات دولية: بايدن وأوروبا وروسيا والصين يميلون لعقد صفقة جديدة مع طهران

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
بايدن
بايدن
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عادل نصار
قال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية والسياسية في جامعة باريس، إن التاريخ تغير في الفترة ما بين 2008 و2020، ولن تكون هناك عودة للوراء، وبداية المشكلات بين إيران وأمريكا بدأت في نهاية عهد أوباما، فالصفقة التي حلم بها أوباما كانت على حساب المنطقة واستقرارها ومليارات الدولارات التي حولت لإيران تم استخدامها في التوسع الإقليمي ولم تلتزم طهران بكل ما تم الاتفاق عليه.

وتابع خلال لقائه قناة الغد، "يوم توقيع الاتفاق النووي نشب خلاف بين فرنسا وأمريكا، باريس طالبت أن يكون برنامج الصواريخ الباليستية ضمن اتفاق البرنامج النووي وأمريكا وقتها سامحت في ذلك، وأوروبا تحاول الآن التنسيق مع بايدن للتفاوض، في مجمل الاتفاق لأن مدته تنتهي 2025".

وأشار إلى أن أوروبا تريد التشدد في منع إيران من الاستمرار والتوسع في بناء برنامج نووي سري مواز للوصول إلي إنتاج قنبلة ذرية، غير أن بايدن لن يتمكن في بدء العمل قبل الربيع المقبل في هذا الملف، كما أن إيران ستكون فيها انتخابات في شهر يونيو المقبل، والجميع بانتظار ما تسفر عنه هذه الانتخابات، ومن ثم من المتوقع أن بايدن وأوروبا وروسيا والصين سيميلون إلى بناء صفقة جديدة مع طهران.
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