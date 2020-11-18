رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام: مصر حصدت ذهبية العالم 13 مرة في آخر 25 عامًا

قال الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، إن الاتحاد الدولى لكمال الاجسام يضم 199 دولة، وبطولة العالم الخاصة باللعبة تقام مرة في العام.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج قلب مصر، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي مصطفى أبو عطا، أن مصر حصلت "13 مرة" على أول عالم فى ترتيب الدول، وذلك خلال آخر 25 عامًا، وحصلت على ثانى عالم 8 مرات وثالث عالم 3 مرات وهذا إنجاز لم يحقق من قبل وتم تسجيله فى موسوعة جينيس للأرقام العالمية.





ولفت إلى أن لاعبي كمال الأجسام يعانون من مشكلات كثيرة، لآن تلك اللعبة تحتاج لـ مصاريف كثيرة، ولكن الاتحاد يقدم مرتبات ولكن مرتبات ضعيفة لأن ميزانية الاتحاد 550 ألف جنيه فقط.





وفى وقت سابق أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باختيار الاتحاد الدولي لكمال الأجسام للدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي كأفضل إداري على مستوى اللعبة في العالم، مقدمًا التهنئة له لحصوله على درع روح الشجاعة من الدرجة الأولى من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.