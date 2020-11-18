ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة: ليست لدينا بيانات دقيقة حول تأثير جائحة كورونا على المرأة.. فيديو

قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر: إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تأسست منذ 10 سنوات وهي من أسرة الأمم المتحدة وتقوم بالعديد من الاعمال ومنها مساعدة الحكومات لوضع المعايير والأعراف الدولية التي يمكن أن تمثل دليلاً إرشادياً لتحسين حياة المرأة ودعم وتعزيز المرأة في الأهداف التنموية. الأممللمرأةالأمموالأعرافحياةالمرأةالمرأةالأهداف





وأضافت "كريستين" خلال لقائها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هيئة الأمم المتحدة تعمل علي التنسيق مع الهيئات الأخرى لمساواة العمل بين الجنسين وتمكين المرأة وهذا من خلال التنسيق والحوار في الامم المتحدة وتعمل علي تغطية اعمال في أكثر من 100 دولة فيما يتعلق بقيادة المرأة والاستجابة الإنسانية للمرأة .





وأوضحت كريستين ،: اننا نسلط الضوء في الوقت الحالي علي وباء فيروس كورونا والجميع يعاني من هذا الوباء والمرأة تعاني من النقص الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا .





وتابعت: ليست لدينا بيانات دقيقة حول تأثير جائحة كورونا علي المرأة .



