توخوا الحذر من أجل غيركم.. كورونا يُيتِّم طفلًا في أمريكا.. صور

منذ أن اجتاح فيروس كورونا المستجد العالم، وقد ترك خلفه مئات الآلاف من الأسر بقلوب مفطورة على أحبائهم الذين فقدوهم بعد معاناة مع الفيروس، واليوم كان كورونا سببًا في ترك طفل صغير وحيدًا يتيمًا بعد ما قتل والديه.

أصبح طفل أمريكي يدعى «رايدن» يتيمًا وهو في عمر الـ4 أعوام فقط، وذلك بعد وفاة والديه تباعًا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، تفصلهما أشهر قليلة عن بعضهما البعض.





ويأمل أقارب الطفل في تنظيم حفل كريسماس خاص له، بعد مرور عام صعب عليه، توفي فيه والده «أدان» 33 عامًا، وأمه «روزي» 29 عامًا.





يبكي الطفل لجدته يوميًا، ويرجوها بأن تعود والدته في مشهد يفطر القلوب، بعد ما تعرضت أسرته التي تعيش في سان أنطونيو بولاية تكساس، لضربة شديدة من الوباء القاتل.





مرض والد الطفل وهو سائق شاحنة، بعدما انتقلت إليه عدوى كورونا من أحد زملائه الذي كان مصابًا بالمرض، وتوفي بعد أيام قليلة من نقله إلى المستشفى، وهو الأمر الذي يدعو لتوخي الحذر، من أن ينقل أي إنسان المرض إلى من حوله فإن لم يقتله، فقد يقتل غيره، ويترك أطفالًا وعائلات في ألم شديد من فقد أحبائهم.



