جابر طايع يوضح سبب إنهاء خدمة بعض أئمة المساجد.. فيديو

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تقوم بتنظيف نفسها بنفسها بالتخلص من كافة الأشياء التي بها شبهة.

وأضاف «طايع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى ، أنه عند وجود بعض التجاوزات الصارخة مثل انتماء أحد الأئمة لجامعة سواء خارج مصر أو داخلها ويعملها بها دون إذن الوزارة فإنه يتم إيقافه عن العمل لأن القانون يحول دون ذلك.





وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هناك حالة أخرى لإمام له فكر وأيديولوجية خاصة لا تتفق مع الوزارة وتتنافي تمامًا مع مبادئ الأزهر، وتم فصله فورًا.





من جهته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أكثر ما يجب الحذر منه هم هؤلاء المهزومين نفسيًا أو المأجورين لإلحاق الهزيمة النفسية بأوطانهم وأمتهم وذويهم، يهونون من شأنها، ويعظمون من شأن غيرها، يجعلون مصائرها بأيدي غيرهم، ويريدونها دائما متبوعًا لا تابعًا، ومفعولا به لا فاعلا، مستهينين بتاريخها العريق و قدراتها الكامنة، التي لا تحتاج أكثر من نفض الغبار عنها لتلمع كالذهب من جديد.





وأضاف وزير الأوقاف: «أمتنا كالمعدن النفيس، قد تمرض ولكنها لا تموت ولن تموت بإذن الله تعالى، ولن تكون يوما من سقط المتاع بإذن الله تعالى»، متابعًا: الحذر الحذر من الهزيمة النفسية، ومن دعاتها المأجورين، ومن قنواتها وأبواقها المشبوهة، الذين لا يستحون من الله ولا من الناس، ولا يخجلون من أنفسهم وإن خجل الكون كله منهم، وحقا كما قال نبينا -صلى الله عليه وسلم-: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت».