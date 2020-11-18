تفاصيل آخر مكالمة بين الشهيد اللواء ياسر عصر وزوجته.. وأبناؤه في كلية الشرطة: هنكمل المشوار.. فيديو

قالت زوجة الشهيد اللواء ياسر عصر ، إن زوجها كان يذهب يوميًا إلى عمله ، ونحن نقيم في القليوبية ، وهو يذهب إلي عمله في القاهرة ، ومن المُفترض أنه كان سيعود يوم السبت الماضي ، فقمت بالاتصال به ، وقال إنه لديه اجتماع ، ولن يستطيع القدوم.





وأضافت زوجة الشهيد ياسر عصر خلال لقائها في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناة إم بي سي مصر: إنني قمت بالاتصال به يوم الأحد قبل الواقعة بساعة واحدة، وقلت له: هترجع؟ فردّ علي: "الله أعلم"، وسأل علي الأولاد واطمأن عليهم.





وأوضحت زوجة الشهيد، أن العائلة دائمًا كانت تتنقل معه في جميع أماكن عمله وكنّا معه أيضًا وقت الثورة، والمرحوم مع أنه قيادة كبيرة؛ لكن عمره ما جلس علي مكتب، مؤكدة أن ابنها الكبير في السنة الثالثة بكلية شرطة، والأصغر قدّمت له أيضًا في الكلية ذاتها.





من جهته، قال : التحقت بكلية الشرطة؛ لأن والدي كان قدوة لي، وعلمت بوفاته أثناء وجودى في طابور التدريب بالكلية ، وآخر حوار تم بيننا كان منذ 3 أسابيع. قال حسن ياسر ابن الشهيد لأنبوفاته أثناء



