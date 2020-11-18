أطعمة ومشروبات تساعدك على نوم هادئ

النوم السليم والمنتظم ضروري بلا شك لصحتك العامة فيعاني الكثير من الناس من مشاكل النوم ينام الكثير منا حوالي 6 ساعات فقط أو حتى أقل، ويمكنك التحكم في أنماط نومك إلى حد ما عن طريق تناول أطعمة معينة.





وهناك أطعمة يمكنك تناولها قبل الذهاب إلى الفراش لتعزيز النوم بشكل أفضل .







1. اللوز..





يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يساعد في علاج الأرق لأن هذه المكسرات هي مصدر لهرمون الميلاتونين الذي يساعد على تنظيم ساعتك الداخلية وإشارات جسمك للاستعداد للنوم.







. كما أنه غني بالبروتينات التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم





ويحتوي اللوز أيضًا على كمية جيدة من التربتوفان والمغنيسيوم - وهو أحد مرخيات العضلات المعروفة .







وجبة خفيفة على حفنة من اللوز قبل النوم للحصول على نوم جيد ليلًا.





2. الجوز







مليء بالميلاتونين ويمكن أن يؤدي تناوله بانتظام إلى تحسين جودة نومك. إن تناول هذه الوجبة الخفيفة الغنية قبل النوم قد يجعلك تنجرف بسهولة. يزيد تناول الجوز من مستويات الميلاتونين في الدم ، مما يؤدي إلى النوم الهادئ .







3. كيوي





الكيوي غنى بمادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة نومك . مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات الموجودة في الكيوي ، مثل فيتامين C والكاروتينات ، لها أيضًا تأثيرات تعزز النوم .







4. شاي البابونج







إن الكميات العالية من مضادات الأكسدة وعدم وجود سعرات حرارية في الشاي الأخضر تجعله من أفضل المشروبات قبل النوم .







. يمكن لشرب كوب من شاي البابونج أن يخفف من التوتر ويساعدك على النوم بشكل أسرع. يحتوي على مادة الجلايسين ، وهي مادة كيميائية معروفة تعمل كمسكن كما تعزز الاسترخاء.