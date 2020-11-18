Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أطعمة ومشروبات تساعدك على نوم هادئ

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:27 ص
النوم
النوم
Advertisements
لمياء الياسين
النوم السليم والمنتظم ضروري بلا شك لصحتك العامة  فيعاني الكثير من الناس من مشاكل النوم  ينام الكثير منا حوالي 6 ساعات فقط أو حتى أقل، ويمكنك التحكم في أنماط نومك إلى حد ما عن طريق تناول أطعمة معينة.

وهناك أطعمة يمكنك تناولها قبل الذهاب إلى الفراش لتعزيز النوم بشكل أفضل .

 1. اللوز..

يحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يساعد في علاج الأرق لأن هذه المكسرات هي مصدر لهرمون الميلاتونين الذي يساعد على تنظيم ساعتك الداخلية وإشارات جسمك للاستعداد للنوم. 

. كما أنه غني بالبروتينات التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم.

ويحتوي اللوز أيضًا على كمية جيدة من التربتوفان والمغنيسيوم - وهو أحد مرخيات العضلات المعروفة .

وجبة خفيفة على حفنة من اللوز قبل النوم للحصول على نوم جيد ليلًا.

2. الجوز

مليء بالميلاتونين ويمكن أن يؤدي تناوله بانتظام إلى تحسين جودة نومك. إن تناول هذه الوجبة الخفيفة الغنية قبل النوم قد يجعلك تنجرف بسهولة. يزيد تناول الجوز من مستويات الميلاتونين في الدم ، مما يؤدي إلى النوم الهادئ .

 3. كيوي

  الكيوي غنى بمادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة نومك  . مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات الموجودة في الكيوي ، مثل فيتامين C والكاروتينات ، لها أيضًا تأثيرات تعزز النوم .

4. شاي البابونج

إن الكميات العالية من مضادات الأكسدة وعدم وجود سعرات حرارية في الشاي الأخضر تجعله من أفضل المشروبات قبل النوم .

. يمكن لشرب كوب من شاي البابونج أن يخفف من التوتر ويساعدك على النوم بشكل أسرع. يحتوي على مادة الجلايسين ، وهي مادة كيميائية معروفة تعمل كمسكن كما تعزز الاسترخاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد العسل قبل النوم.. لا تتوقف عن تناوله بعد اليوم

لاتغفل عن تناولها.. 14 نوعا من الأطعمة تعزز جهاز المناعة

مجرب وفعال ..أفضل ريجيم لتخسيس الوزن في أسرع وقت

لو بتعانى من اكتئاب الخريف.. 5 أنواع من الأطعمة قادرة على تحسين مزاجك

تجعلك أكثر سعادة ..10 أنواع من الأطعمة لا تتنازلى عن تناولها

3 أطعمة تمنحك الشعور بالاسترخاء.. تناولها قبل النوم

ترشيحاتنا

مفاجأة.. محمود ياسين سجل القرآن بصوته قبل وفاته

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف

3 خطوات لإزالة الملصقات التجارية بطريقة بسيطة من السيارة

ليلة الأبطال| الصدارة في قبضة الفراعنة عقب سقوط توجو.. والأوليمبي يضرب البرازيل في ختام الدورة الودية

شاهد.. الشكل المتوقع لسيارة مازدا 6 موديل 2023 الجيل القادم

إوعى تحلق تاني .. أحمد حاتم يصدم متابعيه بصورة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيراري تنطلق بالوحش العنكبوتي الجديد SF90 Spider

وصفه بالغبي.. أول رد من جون بولتون على ترامب بعد انتقاده اللاذع

قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور