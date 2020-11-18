وصفه بالغبي.. أول رد من جون بولتون على ترامب بعد انتقاده اللاذع

اشتهر الرئيس الأمريكي«دونالد ترامب» بتغريداته اللاذعة، وبخاصة آرائه الحادة فيمن عملوا معه خلال ولايته، وقد أثار موجة من الجدل بعد وصفه لمستشاره السابق «جون بولتون»، بالـ "غبي".

وهو ما لم يسكت عنه مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي «جون بولتون»، حيث وصف تغريدات ترامب بـ "المراهقة، وغير الرئاسية"، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن قول الحقيقة.





واعتبر بولتون تغريدات ترامب اللاذعة "دون المستوى"، قائلًا: "أنا لا أرد على هذه التغريدات المراهقة غير الرئاسية، لن أنزل إلى هذا المستوى".





وردًا على التساؤل حول اعتقاده عما إذا كان القادة الجمهوريين يتجنبون الحديث خوفا من تغريدات ترامب، قال بولتون خلال حديثه لشبكة سي إن إن: "أعتقد أنهم سيتحدثون وأتمنى أن يحدث ذلك قريبا، وأعتقد أنهم يواجهون المعضلة نفسها التي أواجهها بشكل ما".





وأضاف: "أعتقد أن عليهم تقوية قلوبهم وتحمل تغريدة أو اثنين من دونالد ترامب على تويتر"، مؤكدًا أن "الصمت ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة للحزب الجمهوري".





جاءت ردود جون بولتون بعد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستشاره خلال تغريدة نعته فيها بالغبي، حيث كتب ترامب قائلًا عن بولتون "كان واحدا من أغبى الأشخاص الذين عملت معهم خلال إدارتي".