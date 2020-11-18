بإطلالة جذابة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها من داخل سيارتها

نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصى على تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة من داخل سيارتها ترتدي سترة أنيقة باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.
يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.
وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.