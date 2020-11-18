المحكمة العليا في بنسلفانيا تحطم آمال ترامب

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مزاعم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المخالفات الانتخابية في مدينة فيلاديفيا.





وألغت المحكمة العليا في بنسلفانيا، واحدة من أبرز القضايا التي رفعتها حملة ترامب، وقضت بأن المسؤولين في فيلادلفيا لم ينتهكوا قانون الولاية، من خلال الحفاظ على مسافة 15 قدمًا على الأقل؛ بهدف الفصل بين المراقبين والعمال الذين يقومون بفرز الأصوات.





وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكم من المرجح أن يقوض قضية حملة ترامب في المحكمة الفيدرالية.





وزعم مراقبون جمهوريون من أنصار ترامب أنهم احتجزوا بعيدا خلف سياج بمدينة فيلاديفيا، ما منعهم من رؤية عملية فرز مظاريف الاقتراع والتوصل إلى استنتاج دقيق بشأن ما إذا كانت عملية فرز الصوات تمت بشكل صحيح.





ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية في هذا الشأن، موضحة أن المراقبين لم يمنحوا حق الوصول الكافي لمقرات الفرز والتصويت، ووضعت طاولات أعاقت وصولهم.





من جانبها، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إن قانون الولاية يتطلب فقط السماح للمراقبين "بالتواجد في الغرفة" حيث يتم عد أوراق الاقتراع لكنه لا يحدد مسافة دنيا بينهم وبين موقع الفرز.





جاء ذلك بعد تقارير عن انسحاب 3 من محاميي دونالد ترامب من الدعاوي المرفوعة بشأن التزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية.



