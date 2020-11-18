خناقة بين لاعبة منتخب مصر للمصارعة مع مدربها تنتهي في النيابة.. فيديو

فى واقعة مؤسفة اعتدى ممدوح فرج، مدرب منتخب سيدات المصارعة على بطلة مصر، سمر حمزة أثناء تواجدها بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بصحبة مدربها محمد طلبة.



بدأت الواقعة عندما فوجئت بطلة مصر ومدربها بقيام المدرب باصطحاب بلطجية وقاموا بالاعتداء عليهما دون أي سبب.





وقال الإعلامي هاني حتحوت، إن وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، قررتا تشكيل لجنة إدارية وقانونية للتحقيق فى كافة ملابسات الواقعة وإصدار تقرير بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه جميع من يثبت مخالفتهم من جميع المعنيين.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن ممدوح فرج مدرب منتخب سيدات المصارعة اعتدى على اللاعبة، سمر حمزة بطلة مصر في اللعبة، أثناء تواجدها بالمركز الأولمبى بالمعادى بصحبة مدربها محمد طلبة.





وأوضح هاني حتحوت، أن اللاعبة ومدربها تعرضا للضرب على يد مجموعة من البلطجية، استأجرهم ممدوح فرج، وأكد أن النيابة تحقق في الواقعة بعد البلاغ الذي قدم من الطرفين.



