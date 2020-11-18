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رياضة

البدري: ضخ دماء جديدة بالمنتخب.. وأثق في التأهل لبطولة أفريقيا وكأس العالم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إننا سنتأهل للمشاركة في بطولة أفريقيا بالكاميرون وأيضًا المشاركة في كأس العالم، ولدي كل الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق هذه الأهداف وإعادة الفرحة للجمهور المصري. 
 وأضاف "البدري" في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أن هناك من يتربص بالجهاز الفني لأغراض معينة، لكننا نسعى لتحقيق أهدافنا فقط، وهناك الكثير من اللاعبين يشعرون بالغضب بسبب عدم ضمهم للمنتخب الوطني، مؤكدًا: أسعى لضخ دماء جديدة في الفريق خلال الفترة القادمة .

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.



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