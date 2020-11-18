البدري: ضخ دماء جديدة بالمنتخب.. وأثق في التأهل لبطولة أفريقيا وكأس العالم

قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إننا سنتأهل للمشاركة في بطولة أفريقيا بالكاميرون وأيضًا المشاركة في كأس العالم، ولدي كل الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق هذه الأهداف وإعادة الفرحة للجمهور المصري.

وأضاف "البدري" في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على قناة mbc أن هناك من يتربص بالجهاز الفني لأغراض معينة، لكننا نسعى لتحقيق أهدافنا فقط، وهناك الكثير من اللاعبين يشعرون بالغضب بسبب عدم ضمهم للمنتخب الوطني، مؤكدًا: أسعى لضخ دماء جديدة في الفريق خلال الفترة القادمة .



