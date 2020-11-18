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أخبار العالم

مفاجأة سارة.. رئيس شركة فايزر يطمئن الجميع بشأن توزيع لقاح كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:43 ص
رئيس شركة فايزر يؤكد
رئيس شركة فايزر يؤكد سلاسة عملية توزيع لقاح كورونا
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رحيم يسري
سعى الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، إلى تهدئة المخاوف بشأن التحديات التي تواجه تخزين وتوزيع لقاح كورونا "كوفيد-19".

وقال ألبرت بورلا المدير التنفيذي لشركة فايزر العالمية المصنع للقاح كورونا إن لديه ثقة كبيرة حيال نجاح عملية التوزيع بشكل كبير، بحسب موقع "ذا هيل".

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وأضاف بورلا أن شركة فايزر طورت صندوقا حافظ للحرارة، ولن تحتاج عملية نقل اللقاح إلى الشحن في ثلاجات تبريد أو طائرات مزودة بهذا النظام، حيث يتطلب تخزين اللقاح في درجة شديدة البرودة.

وأوضح رئيس فايزر أن اللقاح يمكن إرساله لأي دولة عبر أي وسيلة نقل عادية، مشيرا إلى وجود مقياس للحرارة ونظام تحديد المواقع داخل صندوق التخزين، وهو ما يتيح لهم تتبع القاح والتأكد من درجة الحرارة وعدم مخالفته للمواصفات.

ويجب أن يتم تخزين اللقاح في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر ، أو ما يقرب من 100 درجة فهرنهايت تحت الصفر ، وهي درجة أبرد بكثير من أي ثلاجة عادية.

وبحسب الموقع، تتسع الصناديق لما بين 1000 و 5000 جرعة ، وسيتم شحنها إلى مواقع توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى بين عشية وضحاها بمجرد أن تبدأ عملية تلقي الطلبات.

وأشار بورلا إلى أنه بمجرد حصول أي جهة على الصندوق فيمكن الاحتفاظ بالجرعة داخله لأسابيع، مضيفا "أعتقد أن الناس سيفاجأون بمدى سلاسة سير العملية كلها".

وأوضح أن شركة فايزر ستقدم طلبًا للحصول على إذن طارئ من إدارة الغذاء والدواء قريبًا، لكنه  رفض جدولًا زمنيًا محددًا.

وكانت شركة فايزر أصدرت الأسبوع الماضي بيانات جديدة عن لقاحها الذي طورته مع الشريك الألماني، والذي أظهر أنه فعّال بنسبة 90%.
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