Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الإنجيلية تعزز مهارات التواصل الفعال لشباب الإعلاميين ورجال الدين ببنى سويف

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية للتنمية والخدمات ورشة عمل تدريبية حول مهارات التواصل الفعال لشباب الإعلاميين ورجال الدين والأكاديميين والمجتمع المدني ببنى سويف.

استمر البرنامج لمدة يومين بقاعة جمعية رعاية الأسرة.

أكد كريم نبيل مسئول البرنامج بالمنتدى أن الهدف تأهيل كوادر وسيطة تتخذ من الحوار منهجا لتعزيز قيم السلام والسماحة ونبذ العنف. 

وتناول الإعلامي محمد سعد مفاهيم الاتصال الفعال ومهارة تخطيط وتنفيذ جلسة اتصالية فعالة لتعليم القرين وترسيخ قيم السلام في مواجهة ظواهر العنف.
 
وفى سياق متصل طرحت د. شرين شوقي استشاري نفسى أنماط الشخصية وأسس التعامل في إدارة الجلسات.

شارك بالورشة ٣٠ من الإعلاميين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استغلوا قشر الجمبري.. تفاصيل فوز جامعة الأزهر ببطولة العالم في ريادة الأعمال.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

أسعار نيسان 2020- 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر

أخبار التوك شو.. حجم إصابة نجم الأهلي في لقاء مصر وتوجو.. حسام البدري: مناخيري وسعت أوي من مسحات كورونا.. وتفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة داخل المترو السبت

أخبار الفن.. شهيرة تتعرض لـ السحر الأسود.. ياسمين الخطيب تثير الجدل حول زواج المسلمة من غير المسلم.. حقيقة إصابة ماجد المصري بـ كورونا

طريقة عمل رغيف خبز للإفطار

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان

آلاف الأصوات لم تحتسب.. إعادة الفرز في ولاية جورجيا تنصف ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان 2020- 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر

فيديو يرصد واقعة اعتداء 4 نساء على راكبة دراجة وسحلها في بريطانيا

أنفقتها على السفر والاستمتاع.. محتالة تجمع مليون جنيه من ادعاء إصابتها بالسرطان