الإنجيلية تعزز مهارات التواصل الفعال لشباب الإعلاميين ورجال الدين ببنى سويف

نظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية للتنمية والخدمات ورشة عمل تدريبية حول مهارات التواصل الفعال لشباب الإعلاميين ورجال الدين والأكاديميين والمجتمع المدني ببنى سويف.





استمر البرنامج لمدة يومين بقاعة جمعية رعاية الأسرة.





أكد كريم نبيل مسئول البرنامج بالمنتدى أن الهدف تأهيل كوادر وسيطة تتخذ من الحوار منهجا لتعزيز قيم السلام والسماحة ونبذ العنف.





وتناول الإعلامي محمد سعد مفاهيم الاتصال الفعال ومهارة تخطيط وتنفيذ جلسة اتصالية فعالة لتعليم القرين وترسيخ قيم السلام في مواجهة ظواهر العنف.

وفى سياق متصل طرحت د. شرين شوقي استشاري نفسى أنماط الشخصية وأسس التعامل في إدارة الجلسات.



