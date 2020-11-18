على طريقة الدكتور مشالي.. أطباء سوهاج يُدشنون مبادرة طبيب الإنسانية للغير قادرين

دشن مجموعة أطباء بشرية، بمختلف المجالات مبادرة طبيب الإنسانية في محافظة سوهاج ؛ وذلك من أجل دعم أبناء الإقليم والأهالي غير القادرين ماديًا.





وتضم عيادة طبيب الغلابة أو طبيب الإنسانية مجموعة من أكفأ الأطباء وهم: "الدكتور غريب فاوي، علي بكر، مصطفى يسري، محمد الباجي، عثمان عبدالكريم، والدكتورة إيمان سلامة، أحمد برعي، وحازم عوض، متولي إبراهيم، والدكتور محمد عويس".









وقرروا جميعًا أن تكون قيمة تذكرة الكشف ١٠ جنيهات فقط، مُساهمة منهم في مساعدة الدولة على تحمل مسئولية المواطنين ومساندة مواطني سوهاج في الكشف والعلاج والاطمئنان على صحتهم بقليل من المال بما يستطيعوا دفعه.



