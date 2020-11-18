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محافظات

على طريقة الدكتور مشالي.. أطباء سوهاج يُدشنون مبادرة طبيب الإنسانية للغير قادرين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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.أنغام الجنايني
دشن مجموعة أطباء بشرية، بمختلف المجالات مبادرة طبيب الإنسانية في محافظة سوهاج؛ وذلك من أجل دعم أبناء الإقليم والأهالي غير القادرين ماديًا.

وتضم عيادة طبيب الغلابة أو طبيب الإنسانية مجموعة من أكفأ الأطباء وهم: "الدكتور غريب فاوي، علي بكر، مصطفى يسري، محمد الباجي، عثمان عبدالكريم، والدكتورة إيمان سلامة، أحمد برعي، وحازم عوض، متولي إبراهيم، والدكتور محمد عويس".


وقرروا جميعًا أن تكون قيمة تذكرة الكشف ١٠ جنيهات فقط، مُساهمة منهم في مساعدة الدولة على تحمل مسئولية المواطنين ومساندة مواطني سوهاج في الكشف والعلاج والاطمئنان على صحتهم بقليل من المال بما يستطيعوا دفعه.

ومن المُقرر أن يتم افتتاح العيادة لاستقبال الفقراء وغير القادرين من أهالي وأبناء سوهاج للكشف في "طبيب الإنسانية" منذ بداية الأسبوع المُقبل.
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